Atirador que matou sete pessoas em parada do 4 de Julho confessa que disparou contra multidão

Robert E. Crimo III, de 21 anos, suspeito de ter matado a tiro 6 seis pessoas e ferido 24 durante uma parada do 4 de Julho (Dia da Independência nos EUA), em Highland Park, Chicago, confessou ter disparado sobre a multidão e que viajou para Wisconsin após o tiroteio onde "pensou seriamente" em realizar outro ataque."Bobby" admitiu os assassinatos e "entrou em detalhes sobre o que ele fez", salientou a polícia norte-americana, acrescentando que também estaria a pensar "seriamente em usar a arma de fogo que tinha no seu veículo [encontrada quando foi detido] para cometer outro ataque", disse Covelli.

De acordo com a The Associated Press, que cita o Procurador-Geral Adjunto do Estado de Lake County, foi ordenado que o suspeito ficasse preso sem possibilidade de fiança. A polícia encontrou os projéteis de 83 balas e três carregadores de munições no telhado do qual disparou.De acordo com a polícia de Chicago, citada pela Sky News, o homem fugiu e após uma breve perseguição as autoridades conseguiram travá-lo e prendê-lo numa operação de trânsito na segunda-feira.O tiroteio desta segunda-feira fez seis mortos e 24 feridos, elevando para 14 o número de mortos nas festividades do Dia da Independência naquela cidade norte-americana, que começaram no sábado.O desfile foi interrompido pouco depois de ter começado, pelas 10h00 da manhã, quando foram disparados tiros que terão atingido um número indeterminado de participantes que se encontravam no evento. O barulho dos disparos terá sido confundido com os estrondos do fogo de artifício que animava a parada.Após o massacre, que faz aumentar o número de vítimas em paradas do 4 de Julho na cidade, o governador local decretou o cancelamento de todas as festividades.