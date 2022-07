Chumbada moção de censura do Chega ao Governo

Foi chumbada em reunião plenária na Assembleia da Républica, esta quarta-feira, a moção de censura apresentada pelo Chega ao Governo.

Iniciativa Liberal e PSD abstiveram-se e todas as restantes bancadas parlamentares votaram contra.

O debate ficou marcado por fortes ataques do partido de André Ventura à ministra da Saúde, Marta Temido, e a Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação, governante o qual o Chega pediu a demissão, na sequência da polémica com o despacho dos aeroportos do Montijo e Alcochete.(em atualização)