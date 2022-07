Mais de 400 mil pessoas já receberam a segunda dose de reforço contra a Covid-19

Todos aqueles que ainda não fizeram a primeira dose de reforço e se encontram elegíveis estão a ser convocados.

Mais de 400 mil pessoas acima dos 80 anos, bem como residentes de Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) já receberam a segunda dose de reforço contra a Covid-19 em Portugal e todos aqueles que ainda não fizeram a primeira dose de reforço e se encontram elegíveis estão a ser convocados.De acordo com o novo balanço disponibilizado pela Direção-Geral da Saúde numa nota esta quarta-feira, "os dados registados até ao final do dia de ontem, 5 de julho, já tinham sido vacinadas cerca de 407 mil pessoas, tendo sido já visitadas todas as ERPI elegíveis".O processo de administração da segunda dose de reforço iniciou-se a 16 de maio e abrange pessoas que estejam em lares e centros de dia ou que tenham 80 ou mais anos. "Os cidadãos com 80 ou mais anos têm estado a ser convocados por agendamento local, através de mensagem (SMS) ou chamada telefónica, e por agendamento central", lê-se na nota da autoridade da saúde.A população elegível para esta segunda dose "deve ser vacinada com um intervalo mínimo de 4 meses após a última dose ou após um diagnóstico de infeção por SARSCoV-2, ou seja, este reforço abrange também as pessoas que recuperaram da infeção", alerta a DGS.A administração da segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 insere-se na estratégia de melhoria da proteção da população mais vulnerável.