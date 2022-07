Homem encontrado morto no rio Cávado entre Braga e Vila Verde

"O caso está registado como afogamento, mas não sabemos as circunstâncias da ocorrência", referiu o CDOS.

Um homem foi hoje encontrado morto no rio Cávado, numa zona entre Braga e Vila Verde, desconhecendo-se ainda as circunstâncias da ocorrência, disse fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro de Braga.

Segundo a fonte, o alerta foi dado por um popular pelas 18h13, que deu conta de um "corpo a boiar".

"O caso está registado como afogamento, mas não sabemos as circunstâncias da ocorrência", acrescentou.

O cadáver seria retirado por volta das 19h00.

A ocorrência está a ser investigada pela GNR.