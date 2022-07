Trânsito na Ponte Vasco da Gama vai encerrar na noite de sábado para domingo

Lusoponte sugere que condutores utilizem a Ponte 25 de Abril, cumprindo as restrições impostas.

O tráfego rodoviário na Ponte Vasco da Gama vai estar encerrado na noite de 9 para 10 de julho, entre as 00h00 e as 06h00.De acordo com o comunicado, o processo decorre devido à necessidade de se realizarem verificações topográficas no âmbito dos trabalhos que estão a ser realizados nessa mesma ponte.Como alternativa, a Lusoponte sugere que os condutores utilizem a Ponte 25 de Abril, cumprindo as restrições impostas.