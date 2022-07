"Não dou conselhos a ninguém": Luís Filipe Vieira recusa comentar negócio por Ricardo Horta

Questionado pela CMTV, o ex-presidente do Benfica remeteu perguntas para Rui Costa.

A CMTV questionou Luís Filipe Vieira sobre o negócio de Ricardo Horta, esta quarta-feira.À saída do velório de Henrique Vieira, treinador de basquetebol, o ex-presidente do Benfica disse que as perguntas deviam ser direcionadas para o atual presidente do clube."Falem com o presidente do Benfica", disse Vieira que acrescentou: "Horta? Não dou conselhos a ninguém".O tema está em destaque no programa Liga D'Ouro, da CMTV, esta quarta-feira à noite.