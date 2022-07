Aeronave da Emirates viaja 14 horas com buraco na lateral

Um avião Airbus380 da Emirates que tinha partido do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com destino a Brisbane, na Austrália, voo durante 14 horas com um buraco na lateral na passada sexta-feira.

Em imagens partilhadas nas redes sociais, os passageiros revelaram o tamanho do buraco que, segundo a companhia aérea, citada pela CNN Travel, aconteceu depois de um pneu ter rebentado.

Após o sucedido, a Emirates divulgou um comunicado a explicar que a rutura não afetou "a fuselagem ou a estrutura da aeronave", daí a viagem não ter sofrido alterações.

"Um dos 22 pneus da aeronave rompeu-se durante o voo, causando danos a uma pequena carenagem aerodinâmica [componente que tem a função de reduzir a resistência aerodinâmica], que é um painel externo da aeronave", referiu a empresa.

De acordo com a Emirates, o avião aterrou em segurança na Austrália e os tripulantes chegaram dentro da hora programada.

Os danos no exterior da aeronave já foram reparados.







Emirates Airbus A380 (A6-EVK) departed rwy 30L at Dubai (OMDB), VAE on flight #EK430 to Brisbane, Qld, Australia where it landed safely. After landing, a large hole was seen in the left fuselage, allegedly coming from a detached bolt in the nosegear.https://t.co/o1EqBuJ0bA pic.twitter.com/s4p6tIpXDw