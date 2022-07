GNR de Braga detém dois jovens por tráfico de haxixe e canábis

Só nesta investigação já foram constituídos arguidos sete homens, entre 20 e 30 anos, e recuperados 25 televisores.

A GNR de Braga deteve esta quarta-feira dois jovens, de 21 e 25 anos, por tráfico de estupefacientes, nomeadamente haxixe e canábis, no concelho de Barcelos.



No decorrer de uma investigação pelos crimes de furto e dano qualificado, os militares realizaram sete mandados de busca, quatro domiciliárias e três em viaturas, em Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto. Durante as buscas foram apreendidas 149 doses de haxixe, 28 doses de canábis, três telemóveis, cinco pé de canábis, duas balanças de precisão e 1.655 euros.

Os detidos foram constituídos arguidos.