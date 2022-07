Mário Ferreira constituído arguido devido a negócio com navio

Foi no decorrer desta investigação que as empresas do empresário foram alvo de buscas. Um dos alvos das buscas foi a sede da Douro Azul, a empresa de Mário Ferreira responsável pelos cruzeiros no Douro,, também dono da TVI, ao

As buscas desta quarta-feira foram conduzidas pela Autoridade Tributária e pelo DCIAP. Em causa estão indícios de fraude fiscal qualificada no negócio da compra e venda do navio Atlântida. A venda da embarcação foi feita em setembro de 2014, pelos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, por mais de oito milhões e em 2015.(um paraíso fiscal), por 17 milhões, a uma empresa norueguesa. Os Estaleiros Navais de Viana do Castelo inicialmente haviam atribuido ao Atlântida, em 2012, um valor de 29 milhões de euros."Os factos sob investigação, que motivaram a instauração do processo em causa, reportam-se aos anos de 2014 a 2016 e consubstanciam-se numa transação efetuada com recurso a outra jurisdição, de modo a diminuir os lucros tributáveis em Portugal. Este procedimento terá visado, essencialmente, reduzir os montantes a pagar, em sede de IRC, bem como camuflar uma eventual distribuição dos lucros obtidos", continua o comunicado.A investigação culminou na constituição de um único arguido, Mário Ferreira, avança a Autoridade Tributária e Aduaneira.