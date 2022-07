Vídeo mostra bandeira ucraniana hasteada na Ilha das Serpentes

Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter atacado a ilha e matado "um número indeterminado de soldados ucranianos" em resposta.

As Forças Armadas da Ucrânia divulgaram um vídeo, esta quinta-feira, que mostra a bandeira do país hasteada na Ilha das Serpentes, que esteve tomada pelas forças russas até 30 de junho. Em resposta, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter atacado a ilha e matado "um número indeterminado de soldados ucranianos".





A pequena ilha, capturada pela Rússia em fevereiro, no início da guerra, tem uma importância estratégica pela sua proximidade com as rotas marítimas com destino ao porto ucraniano de Odessa.



A Rússia disse ter abandonado a Ilha das Serpentes como um "gesto de boa vontade" para mostrar que não estava a tentar obstruir os esforços da Organização das Nações Unidas de abrir um corrdor humanitário que permitisse que fossem exportados cereais da Ucrânia.

Segundo a Ucrânia, as forças russas foram expulsas após um ataque de artilharia.