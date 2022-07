"Temos de ter condições para motivar os profissionais de saúde": António Costa avança medidas para o setor

"É necessário continuar a dotar o SNS de meios", disse Costa.

O primeiro-ministro, António Costa, apresentou esta quinta-feira as medidas para o Serviço Nacional de Saúde e referiu que "é necessario continuar a dotar o SNS de meios".Costa reconheceu as fragilidades do setor da saúde. "Há problemas sim, mas quando há problemas exigem-se soluções. É o que temos feito", afirmou o primeiro-ministro."Quem passou a prova do Covid, passa qualquer prova", realçou Costa.Em atualização