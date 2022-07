DGS reduz isolamento em doença ligeira e assitomáticos de sete para cinco dias

Ainda que a infecciosidade diminua após o quinto dia, o vírus ainda pode ser transmitido.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou a Norma 004/2020 sobre a abordagem das pessoas com suspeita ou confirmação de COVID-19, que, entre outros aspetos, reduz o tempo mínimo de isolamento no caso de infeção assintomática ou ligeira.

O tempo mínimo de isolamento é reduzido de sete para cinco dias no caso de pessoas com infeção assintomática ou doença ligeira, desde que a pessoa, quando doente, já não tenha febre e esteja melhor dos seus sintomas.





Ainda que a infecciosidade diminua após o 5.º dia, o vírus ainda pode ser transmitido, pelo que é fortemente recomendado o uso de máscara em todas as ocasiões durante mais 5 dias após o isolamento. Para as pessoas internadas ou residentes em ERPI com infeção assintomática ou doença ligeira, o tempo mínimo de isolamento é de 7 dias, atendendo à maior vulnerabilidade nestes contextos.