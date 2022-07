Reaberta circulação na VCI, no Porto, após despiste de camião

Via esteve cortada durante quase seis horas, provocando enormes filas de trânsito e a necessidade de este ser desviado para a cidade.

A circulação na Via de Cintura Interna, no Porto, foi retomada pelas 19h00, no sentido Arrábida/Freixo, após terminar a limpeza do piso onde caíram milhares de garrafas de vidro de um camião, revelou à Lusa fonte da PSP.

Quase seis horas depois do despiste do camião, na zona de Ramalde, que tornou impossível a circulação naquele sentido, provocando enormes filas de trânsito e a necessidade de este ser desviado para a cidade, a via rápida foi reaberta.

O esforço de limpeza da via ficou marcado, a meio da tarde, por uma contrariedade com a máquina para ali deslocada para limpar os vidros largados, já que furou um pneu e esteve bastante tempo inutilizada.

A máquina da empresa titular do camião que se despistou, a Paulo Santos e Filhos, acabou por ver a sua situação resolvida e foi possível remover o vidro espalhado na via, seguindo-se a lavagem do pavimento e a varredura final, a cargo de uma retroescavadora do Batalhão de Sapadores do Porto, relatou à Lusa fonte da Câmara do Porto.

Ao início da tarde a PSP revelou que do despiste do camião não resultaram feridos.