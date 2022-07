Mais de 70 concelhos em perigo máximo de incêndio com temperaturas a chegaram aos 41ºC

Alertas vão agravar em algumas regiões do continente pelo menos até terça-feira.

Mais de 70 concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Leiria, Coimbra, Viseu, Castelo Branco, Portalegre, Guarda, Vila Real, Bragança e Faro apresentam hoje um perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental em perigo muito elevado e elevado de incêndio rural com temperaturas a poderem atingir os 41ºC em algumas zonas do País.

De acordo com a previsão do IPMA, o perigo de incêndio vai agravar em algumas regiões do continente pelo menos até terça-feira.