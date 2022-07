Maioria das escolas com positiva a Matemática A no exame nacional mas notas desceram

Houve um decréscimo das classificações médias na generalidade das disciplinas.

A maioria das escolas teve média positiva nos exames nacionais de Matemática A, voltando a destacar-se os colégios numa das disciplinas que mais desceu a média em relação ao ano anterior, segundo uma análise da Lusa.

Num universo de 632 escolas secundárias que no ano passado levaram os alunos a exame nacional de Matemática A, 282 obtiveram uma média negativa (44,6%) por oposição aos restantes 350 estabelecimentos de ensino que conseguiram ter positiva (55,4%).

Pelo segundo ano consecutivo, devido à pandemia de covid-19, os exames nacionais realizados em 2021 continham várias perguntas opcionais e as provas serviram essencialmente para acesso ao ensino superior. Mas as provas foram mais difíceis -- com menos perguntas opcionais -- e as notas desceram em relação a 2020.

Além de Matemática A, houve um decréscimo das classificações médias na generalidade das disciplinas com destaque também para Física e Química A, Geografia A e Biologia e Geologia, segundo uma análise feita pela Lusa aos dados disponibilizados pelo Ministério da Educação (ME).

No caso da Matemática A, a média nacional das 43.128 provas realizadas e analisadas foi de 10,64 valores, uma descida de mais de dois valores em relação à média registada no ano anterior (13,28 valores).

Os colégios voltaram a ocupar os primeiros lugares de uma tabela realizada pela Lusa: o Colégio Nova Encosta, em Paços de Ferreira, surge em primeiro lugar com uma média de 17,66 valores nas 43 provas realizadas.

A primeira escola pública surge em 13.º lugar: a média dos 12 alunos da Escola Básica e Secundária de Arcozelo, Ponte de Lima, foi de 15,83 valores. Duas posições abaixo surge a Escola Básica e Secundária Miguel Torga, Bragança, em 15.º lugar, com uma média de 15,31 nas 17 provas realizadas.

Se, no ano passado, a grande maioria dos alunos (92%) que realizou exames nacionais tinha como objetivo candidatar ao ensino superior, também houve casos em que a missão era conseguir a aprovação à disciplina.

Segundo os dados disponibilizados pelo ME, houve 12.785 provas realizadas para efeitos de aprovação na respetiva disciplina, sendo a Matemática uma das principais disciplinas, juntamente com Literatura Portuguesa, Espanhol, Francês e Geometria Descritiva A.

Cerca de quatro mil alunos fizeram o exame de Matemática A para aprovação na disciplina, mas metade só o fez depois de anular a matrícula ou reprovar à disciplina.