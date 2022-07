Mais de metade das escolas "chumbaram" no exame de Física e Química

Num universo de 636 escolas onde os alunos decidiram ir a exame, houve 414 (65,1%) em que a média foi negativa.

Mais de metade das escolas secundárias tiveram, em 2021, média negativa no exame nacional de Física e Química, num ano em que as notas pioraram e a média nacional ficou abaixo dos 10 valores.

Num universo de 636 escolas onde os alunos decidiram ir a exame na disciplina de Física e Química, houve 414 (65,1%) em que a média foi negativa, segundo uma análise feita pela Agência Lusa com base em dados disponibilizados pelo Ministério da Educação.

À semelhança do ano anterior, os estudantes do secundário voltaram a beneficiar das regras excecionais implementadas devido à pandemia de covid-19, que permitem que os alunos realizem apenas as provas finais que quiserem utilizar no acesso ao ensino superior ou para melhorar a nota interna.