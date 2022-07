Farmacêutica e médico apanhados em esquema ilegal

Objetivo passava por receberem "comparticipações elevadas e indevidas", através do Serviço Nacional de Saúde.

Um médico e uma farmacêutica foram esta quinta-feira detidos pela Polícia Judiciária (PJ), numa operação de combate à fraude no Serviço Nacional de Saúde (SNS) no Alentejo. Os dois profissionais de saúde são suspeitos de emitirem receitas falsas. O objetivo passava por receberem "comparticipações elevadas e indevidas", através do Serviço Nacional de Saúde, avança a PJ.A Judiciária acredita que o esquema durava já há vários anos. Ao que oapurou, o homem será médico no Hospital de Beja e prestador de serviços numa estrutura residencial para pessoas idosas em Ourique. A mulher trabalha numa farmácia comunitária, também em Ourique. O inquérito, tutelado pela Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Ourique, com a colaboração do Infarmed, realizou cinco buscas domiciliárias na quarta-feira.Esta quinta-feira, médico e farmacêutica, suspeitos de burla qualificada e falsificação ou contrafação de documento, foram presentes a um juiz do Tribunal de Ourique para primeiro interrogatório judicial de arguido detido. Até ao fecho desta edição, ainda não eram conhecidas as medidas de coação.