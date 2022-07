Mulheres assaltam ourivesaria na Figueira da Foz

Suspeitas levaram ouro no valor de 50 mil euros.

Duas mulheres fizeram-se passar por clientes para roubar uma ourivesaria no Paião, Figueira da Foz, levando ouro no valor de 50 mil euros.



As suspeitas fugiram com as peças que pediram para ver. A comerciante perseguiu-as mas foi empurrada. Fugiram de carro conduzido por um homem.