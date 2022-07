Governo aprova medidas para travar falta de professores. Horários a concurso completos em Lisboa

As regiões mais afetadas pela falta de professores, como Lisboa e Algarve, vão poder colocar, a concurso, já em setembro, horários completos nas disciplinas com maior carência. O plano consta de um conjunto de medidas aprovadas esta quinta-feira, em Conselho de Ministros. O objetivo, explica o ministro da Educação, é haver menos professores em falta no início das aulas, em setembro, “sobretudo em lugares onde um horário incompleto pode ser muito pouco apetecível em termos de concurso”.





Outra das estratégias passa pelos docentes com horários incompletos terem os contratos renovados em setembro. À semelhança do que aconteceu a partir do final de abril, as escolas poderão completar esses horários com medidas de apoio aos estudantes e aulas de compensação para aqueles que este ano tiveram menos aulas precisamente por não terem professor. O diploma prevê também mudanças no processo de contratação quando as vagas não são preenchidas através dos concursos.

“Permitirá que a colocação por substituição dos professores ocorra mais rapidamente e, desejavelmente, isso permitirá que os tempos em que a turma está sem professor sejam mais reduzidos”, explica João Costa. Cerca de 3 300 professores e 900 técnicos especializados, continuarão nos planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário.