Morreu José Eduardo dos Santos. Antigo presidente de Angola tinha 79 anos

Informação avançada pela presidência angolana.

Morreu o antigo presidente de Angola José Eduardo dos Santos aos 79 anos. A informação foi avançada, esta sexta-feira, pela presidência angolana.



O comunicado avança que José Eduardo dos Santos morreu "pelas 11h10, em Barcelona, após prolongada doença".

O ex-presidente angolano esteve internado, durante semanas, nos cuidados intensivos do

Centro Médico ‘Teknon’

,

um dos hospitais mais luxuosos do mundo, situado em Barcelona, em Espanha.





Eduardo dos Santos tinha problemas de saúde há vários anos e era acompanhado nesta clínica desde 2006. "O Executivo da República de Angola inclina-se, com o maior respeito e consideração, perante a figura de um Estadista de grande dimensão histórica, que regeu durante muitos anos com clarividência e humanismo os destinos da Nação Angolana, em momentos muito difíceis. O Executivo da República de Angola apresenta à família enlutada os seus mais profundos sentimentos de pesar e apela à serenidade de todos neste momento de dor e consternação", pode ler-se no comunicado.

José Eduardo dos Santos nasceu a 28 de agosto de 1942 em Luanda, Angola. O mais célebre dos Van Dunem – nome do meio, que herda de um ramo familiar iniciado por um mercador holandês – juntou-se ao MPLA quando este foi constituído, em 1956. Com a proclamação da independência de Angola, a 11 de novembro de 1975, foi nomeado ministro das Relações Exteriores e, em 1979, eleito Presidente da República Popular de Angola. José Eduardo Van Dunem dos Santos manteve-se no poder até 2017, num percurso marcado por constantes acusações de corrupção e desvio de recursos do petróleo, em grande parte proveniente do enclave de Cabinda.