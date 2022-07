"Os pais nunca morrem porque são o amor mais verdadeiro": Tchizé dos Santos reage à morte do pai

Familiares e políticos reagem à morte de José Eduardo dos Santos.

Tchizé dos Santos, filha de José Eduardo dos Santos, foi das primeiras a reagir à morte do pai, esta sexta-feira.



A filha do ex-presidente de Angola recordou o pai com várias fotografias antigas de ambos. "Os pais nunca morrem porque são o amor mais verdadeiro que os filhos conhecem em toda a vida.





Eles vivem para sempre dentro de nós.", escreveu na homenagem.

Noutra publicação, feita minutos antes, Tchizé aproveitou para lançar farpas ao atual presidente de Angola, João Lourenço, à ex-mulher do Paiu, Ana Paula dos Santos e também ao MPLA. "Digam isso ao João Lourenço, Ana Paula, João Afonso e ao @mplaoficial", escreveu na legenda de uma fotografia onde de lê "apagar a luz do outro não vai fazer com que a sua brilhe mais".





