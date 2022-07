Incêndio mobiliza 220 operacionais e quatro meios aéreos em Carrazeda de Ansiães, Bragança

Chamas estão a ser combatidas em duas frentes ativas.

O incêndio que deflagrou às 16h00 desta quinta-feira em Marzagão, Carrazeda de Ansiães, no distrito de Bragança, está a mobilizar 220 bombeiros apoiados por 71 veículos e quatro meios aéreos de várias corporações.Chamas já se alastraram a outras localidades da região, mas mantém-se em zona de mato e não ameaça habitações. É o primeiro grande incêndio do distrito em 2022.O incêndio está a ser combatido em duas frentes ativas e a irregularidade do terreno dificulta o trabalho dos bombeiros.Durante a madrugada desta sexta-feira começou um novo foco de incêndio, mas foi rapidamente controlado pelos operacionais no local.As elevadas temperaturas - que estão a afetar todo o País - podem ser uma agravante para o incêndio e dificultar o controlo das chamas por parte dos bombeiros.