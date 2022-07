Comandante dos Bombeiros de Arganil demite-se após ser apanhado a conduzir ambulância alcoolizado

Homem foi sujeito ao teste de álcool quando chegou ao centro de saúde de Arganil.







O comandante dos Bombeiros de Arganil, Nuno Costa, foi esta quinta-feira detido pela GNR. O comandante foi apanhado a conduzir uma ambulância com uma taxa de álcool no sangue superior a 1,2g/l e apresentou demissão do cargo na tarde desta sexta-feira.Ao que oapurou junto da GNR de Coimbra, o homem estava a efetuar o transporte de um doente. Ao chegar ao centro de saúde de Arganil foi sujeito ao teste de álcool.