Restabelecido fornecimento de energia em Oeiras, Cascais e Sintra após incêndio em subestação

Bombeiros da Parede e PSP de Trajouce estiveram no local.

Algumas zonas dos concelhos de Cascais e Oeiras e Sintra foram afetadas por um 'apagão' no serviço de eletricidade que começou ao final da tarde desta sexta-feira, mas o fornecimento já foi restabelecido, informou fonte da E-Redes.Segundo apurou o CM junto aos bombeiros da Parede, o problema deveu-se a uma explosão seguida de incêndio na subestação da EDP de Trajouce, São Domingos de Rana."O incidente está ultrapassado, estando as equipas da E-Redes a realizar todas as manobras necessárias para estabilizar a rede elétrica nas zonas identificadas", adiantou a antiga EDP Distribuição, em comunicado.Segundo a empresa, a avaria ocorreu pelas 19h00.A empresa acrescentou, aquando da avaria, estar a avaliar "possíveis soluções e alternativas de fornecimento".