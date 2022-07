Morreu o ator Larry Storch, que brilhou na série de comédia ‘Tropa F’

Norte-americano ficou também conhecido pelo seu trabalho em dobragens de desenhos animados.

Morreu aos 99 anos o ator norte-americano Larry Storch, que ficou conhecido por desempenhar o papel do Cabo Randolph Agarn na série de comédia de sucesso ‘Tropa F’ (1960).

A noticia foi avançada na página oficial de Facebook do artista. "É com o mais pesado dos corações que partilhamos convosco que o nosso amado Larry morreu a durante o sono, esta noite. Estamos chocados e sem palavras neste momento. (…) Está reunido com a sua mulher, Norma, e com o resto do elenco da Tropa F e tandos amigos e familiares", lê-se na mensagem deixada.

Larry Storch brilhou ainda como comediante e em dobragens de desenhos animados, com participações em ‘A Pantera Cor-de-Rosa’, ‘Cool Cat’ e ‘Tenessee Tuxedo’.