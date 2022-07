Batatas fritas desapareceram da ementa da herdeira do McDonald's na Rússia

"Tornou-se impossível importar de mercados que poderiam ser importadores temporários para empresas russas", referiu a empresa.

As batatas fritas desapareceram da ementa de vários restaurantes de 'fast food' russos Vkusno e Tochka, a rede que adquiriu o negócio do McDonald's na Rússia depois da empresa americana ter anunciado o encerramento dos restaurantes naquele país.

"Isto porque em 2021 na Rússia houve uma colheita muito baixa de variedades de batata que são usadas para a produção de batatas fritas na rede", explicou fonte oficial da empresa russa em entrevista ao jornal russo RBC.

De acordo com Vkusno e Tochka, durante os últimos oito anos a empresa McDonald's, "orientou-se para fornecedores russos e comprou os seus produtos".

"Além disso, tornou-se impossível importar de mercados que poderiam ser importadores temporários para empresas russas", acrescentou a empresa, referindo-se às sanções impostas pelo Ocidente à Rússia pela guerra na Ucrânia.

No entanto, a empresa afirmou que esta é uma escassez temporária e que até o outono deste ano, com o fim da colheita, as batatas fritas deverão voltar integralmente às ementas dos restaurantes.

A abertura oficial de Vkusno e Tochka ocorreu em 12 de junho, por ocasião do Dia da Rússia, apenas três meses depois do McDonald's ter anunciado o encerramento dos estabelecimentos naquele país e três décadas após a abertura do primeiro restaurante do grupo no centro de Moscovo.

A rede, adquirida a "preço simbólico" pelo empresário siberiano Alexandr Govor, que já tinha em funcionamento 25 estabelecimentos, manteve praticamente a mesma ementa do McDonald's, que só mudou de nome depois de excluir várias ofertas.

A Govor anunciou durante a abertura da rede, que não só abrirá todos os estabelecimentos do antigo McDonald's, mas também irá expandir os negócios.