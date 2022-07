Corpo de ex-primeiro-ministro japonês chegou a Tóquio

Foi baleado mortalmente na sexta-feira durante um comício eleitoral.

O corpo de Shinzo Abe chegou este sábado a Tóquio, vindo de Nara, no oeste do país, onde o ex-primeiro-ministro japonês foi baleado mortalmente na sexta-feira durante um comício eleitoral, informou a agência France-Press (AFP).

De acordo com a AFP, um carro funerário terá entrado hoje na residência de Abe, na capital nipónica. Imagens divulgadas pelas televisões japonesas revelaram também líderes do Partido Liberal Democrático (LDP, do antigo primeiro-ministro), vestidos de preto e alinhados em sinal de respeito.

Shinzo Abe foi baleado mortalmente na sexta-feira, quando discursava num comício de rua do LDP, perto da estação ferroviária de Nara.