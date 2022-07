Zelensky visita linha da frente de combate em Dnipro e Kryvy Rih na Ucrânia

Visitou ainda um hospital para se encontrar com os soldados e civis feridos.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou uma hospital e a linha da frente de guerra em Dnipro e Kryvy Rih.Na vídeoconferência diária desta sexta-feira, Zelensky, citado pela Sky News, contou que ouviu relatórios dos comandantes e agradeceu aos "rapazes e raparigas que estão a defender a região em nome de todos os ucranianos".O presidente ucraniano condecorou ainda com uma Estrela de Ouro o Tenente Coronel Oleh Hrudzevych, comandante do batalhão de tanques."Graças à sua bravura pessoal, a sua unidade saiu do cerco sem mortes e destruiu o grupo de sabotagem russo numa batalha. É uma pessoa muito forte, consigo senti-lo", denotou Zelensky.Zelensky também visitou um hospital para se encontrar com os soldados e civis feridos, e falar com os médicos e enfermeiras que os estão a tratar.