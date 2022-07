Homens rasgam pneus para roubar viaturas em Lisboa

O grupo começou a ser investigado depois de a PSP se aperceber de um novo fenómeno criminal a acontecer em Lisboa. Os crimes tinham sempre o mesmo padrão. Os suspeitos, dois homens de 29 e 32 anos, dirigiam-se aos carros das vítimas e faziam um rasgão no pneu. Assim que os proprietários se apercebiam de que era impossível circular devido aos danos, um deles oferecia-se para ajudar a trocar o pneu. Ao mesmo tempo, o outro furtava o interior do veículo.





Os dois homens observavam as vítimas, à chegada ao Aeroporto de Lisboa e, astuciosamente, escolhiam as que teriam maiores posses patrimoniais. As vítimas eram seguidas pela cidade, até que chegasse o momento mais oportuno de colocar o plano em prática. No total, os ladrões provocaram um prejuízo de 1 113 535 €.