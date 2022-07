Ruas cortadas e eventos cancelados em Lisboa devido a risco de fogos. Saiba quais

O IPMA tinha previsto risco de incêndio Elevado, Muito Elevado e Máximo em todos os distritos do continente nos próximos dias.

Face à declaração de situação de alerta laranja em todo o território nacional perante as previsões meteorológicas para os próximos dias, a Câmara Municipal de Lisboa adotou várias medidas excecionais para a prevenção de incêndios no período compreendido entre as 00h00 horas do dia 8 de julho e as 23h59 horas do dia 15 de julho.

No Parque Florestal de Monsanto, vão estar restritas a estrada da Pimenteira, a estrada do Ténis, rotunda com saída para a Pedreira do Francês, para a estrada Serafina e para a estrada da Pimenteira, a estrada Bairro Serafina, a estrada da Serafina com a Avenida 24 de Janeiro, a estrada do Barcal, a estrada do Barcal com a Estrada de Monsanto, a estrada do Outeiro, a estrada das Oliveiras de baixo, a estrada de Montes Claros.





Em alternativa ficam transitáveis os quatro eixos principais de Monsanto: estrada do Penedo, estrada do Alvito, estrada de Monsanto, avenida Tenente Martins e Avenida 24 de Janeiro.

Para o Município de Lisboa foi reforçado o grau de prontidão e resposta operacional por parte dos agentes de proteção civil municipais, em particular da Polícia Municipal de Lisboa, Regimento de Sapadores Bombeiros "com reforço de prevenção e meios para operações de vigilância, fiscalização, patrulhamentos dissuasores de comportamentos e de apoio geral às operações de proteção e socorro que possam vir a ser desencadeadas", referiu o comunicado da Câmara Municipal de Lisboa divulgado este sábado.

Além disso, a autarquia dá nota de que vai ser feita uma monitorização permanente da evolução do perigo de incêndio neste período, disponível no site do IPMA, um reforço dos meios de vigilância e fiscalização com o aumento do número de rondas, preferencialmente com a utilização dos veículos equipados com kits de primeira intervenção para combate a incêndios.



Os eventos de organização pública ou privada em espaços florestais vão ainda ser cancelados tais como os programados para o Parque Florestal de Monsanto, para a Tapada das Necessidades, para a Tapada da Ajuda, no Parque Silva Porto, no Parque dos Moinhos de Santana Regime Florestal Parcial, no Parque da Madre de Deus Regime Florestal Parcial, no Parque do Vale do Silêncio, da Encosta da Calçada de Carriche, do Parque Central de Chelas Regime Florestal Parcial, do Parque José Simões Ferreira (de Alvalade), do Parque do Vale Fundão, da Quinta das Conchas e Lilases e no Parque da Bela Vista.



A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil determinou, esta terça-feira, a passagem ao estado de Alerta Especial, nível laranja, para o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, com reforço e pré-posicionamento dos meios dos bombeiros e da força especial de proteção para o combate aos incêndios rurais em todo o país.

O IPMA tinha previsto risco de incêndio Elevado, Muito Elevado e Máximo em todos os distritos do continente nos próximos dias, designadamente na cidade e distrito de Lisboa.