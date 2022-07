Tribunal autoriza autópsia a José Eduardo dos Santos

Exame ao corpo do ex-presidente de Angola ainda não tem data marcada.

As autoridades judiciais espanholas concordaram com a realização de uma autópsia ao corpo do ex-presidente angolano, José Eduardo dos Santos, falecido na sexta-feira, em Barcelona, que tinha sido pedida pela filha Tchizé dos Santos.

A decisão do Juzgado de Guardia de Barcelona foi avançada à Lusa pela advogada de Tchizé dos Santos, Cármen Varela.

A equipa de advogados de Cármen Varela e Molins Defensa Penal denunciou igualmente a "pressão" do Governo de Angola, que fez viajar para Barcelona vários dos seus membros, juntamente com o Procurador-Geral da Republica, para levar o corpo para Angola e celebrar um funeral de Estado contra a vontade do Presidente de ser sepultado em Barcelona.