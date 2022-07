Jovem de 16 anos morre afogado numa piscina em Arouca

À chegada das equipas de socorro o jovem estava inconsciente.

Um jovem de 16 anos morreu afogado, este sábado à tarde, na piscina de uma habitação no lugar do Mato, em Várzea, Arouca.Segundo apurou oà chegada das equipas de socorro o jovem estava inconsciente.Ainda foi alvo de manobras de reanimação por parte dos operacionais dos Bombeiros Voluntários de Arouca e do INEM, mas o óbito acabou por ser confirmado no local.O alerta foi dado às 15h34.