Portugal em Estado de Contingência a partir de segunda-feira. Saiba o que significa

O país vai entrar no Estado de Contingência na próxima segunda-feira, dia 11 de julho, data em que se prevê o agravamento das condições meteorológicas e consequente risco de incêndio.

Segundo o comentador da

, Joaquim Leonardo, este estado declarado "é extremamente importante" para o país já que é uma ferramenta que lhe permite estar preparado para qualquer cenário, incluindo o pior de todos. Esta dita ferramenta pertence à lei de bases que regulamenta a Proteção Civil.

Com este Estado de Contingência "todos os dispositivos de combate aos incêndios têm que ter a preparação no nível máximo", acrescentou o comentador, ou seja, têm que estar disponíveis para toda e qualquer ocorrência, como sejam os bombeiros, as forças de segurança, os sapadores florestais, e todos os restantes membros que integram as forças de proteção e de socorro.Joaquim Leonardo refere ainda a importância de realçar que não é possível uma alta prevenção dos incêndios se a população não mostrar também uma resposta de colaboração, já que o dispositivo nacional está altamente pressionado com as ocorrências ativas neste momento.