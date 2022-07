15 mortos em ataque russo contra edifício em Donetsk

Pelo menos 30 pessoas estavam debaixo dos escombros do edifício de cinco andares.

Um ataque russo a um edifício residencial provocou 15 mortos e cinco feridos na cidade de Chasiv Yar, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, anunciaram este domingo as equipas de resgate, citada pela AFP.O governador da região de Donetsk, Pavlo Kirilenko, disse que pelo menos 30 pessoas estavam debaixo dos escombros do edifício de cinco andares.

O ataque ocorreu no sábado à noite, precisou Kirilenko na rede social Telegram, citado pela agência noticiosa espanhola Europa Press.