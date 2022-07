14 mortos em tiroteio num bar em Joanesburgo na África do Sul

Há ainda nove pessoas hospitalizadas.

no município de Soweto, em Joanesburgo, África do Sul, fez 14 mortos. Em declarações no local ao canal de televisão sul-africano ENCA, uma testemunha no local adiantou que os suspeitos do crime fugiram depois numa carrinha.





Um tiroteio na madrugada deste sábado para domingo num bar"Fomos chamados nas primeiras horas da manhã", referiu a polícia sul africana, citada pela Agência France-Press.Após o tiroteio, a polícia já tinha confirmado a morte de 12 pessoas e ferimentos em outras 11, que foram levadas para o hospital. "Quando chegámos ao local, confirmámos a morte de 12 pessoas", salientaram as autoridades.Dois dos 11 feridos morreram já este domingo no hospital tarde, elevando o número de mortos para 14.