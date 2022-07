Mulher morta e marido ferido com gravidade em ataque de familiar em Bragança

Uma mulher foi assassinada, este sábado à noite, perto da freguesia de Donai, no concelho de Bragança, e o marido foi ferido com gravidade. Há indícios de que tenha sido um familiar das vítimas a cometer os crimes, ocorridos na casa do casal.Os bombeiros de Bragança foram alertados para uma agressão, pouco passava das 22h30. Chegados ao local, aperceberam-se de um homem com vários perfurações na face e no tórax que, ao que tudo indica, devem ter sido feitas com uma arma branca. Foi nesse instante que a vítima, de 67 anos, terá alertado de que a esposa também teria sido agredida e estava em estado grave.A VMER foi chamada ao local mas a mulher estava já em paragem cardiorespiratória e mesmo com as várias manobras para reverter a situação, o óbito acabou por ser declarado no local.O marido da vítima mortal, que foi transportado para o hospital de Bragança, contou que o agressor é um familiar com acesso às chaves de casa e livre acesso à mesma.A Polícia Judiciária está a investigar o caso.