Fisco perde 120 milhões de euros com negócios da bola

Recebidas denúncias relevantes para o avanço na investigação a operações duvidosas no futebol profissional.

O Fisco recebeu, no último ano, denúncias sobre os negócios milionários no futebol profissional. As informações foram fundamentais para o avanço da investigação aos clubes, jogadores, agentes e advogados intervenientes nas operações suspeitas. Desde 2015, quando a investigação foi iniciada, já foram constituídos 134 arguidos.

