Tchizé dos Santos agradece condolências de Putin e pede que corpo do pai não seja enterrado em Angola

Tchizé dos Santos, filha do antigo presidente de Angola, agradece este sábado as condolências enviadas pelo presidente russo, Vladimir Putin, à família de José Eduardo dos Santos e referiu ainda que o corpo do pai não deve ser enterrado em Angola.

Numa publicação de um

realizado no Instagram da filha de Eduardo dos Santos, Tchizé aparece de branco, em representação da "paz", "sentimento que caraterizava melhor" o pai. "Ele era um homem de paz, consensos, de conciliação", referiu Tchizé.

"Vim confirmar o pedido para que fosse realizada uma autópsia", salientou a filha de Eduardo dos Santos, informando ainda que avançou "com um pedido de providência cautelar".Tchizé dos Santos revela, de seguida, que soube das condolências de Putin ao povo Angolano pelo falecimento do pai, e que lhe está "muito grata". A filha de Eduardo dos Santos agradece ainda a Cuba e da Republica Democrática do Congo pelas homenagens."Eles vieram para terminar o que não coneguiram terminar em Angola", lembra Tchizé, que alega que a morte do pai está relacionada com uma depressão que Eduardo dos Santos tinha devido a assuntos do estado e familiares. "Eu fui com ele fazer os exame à clinica em Barcelona e os exames saíram todos bem", salientou Tchizé.No direto, que tinha como objetivo justificar a oposição ao enterro do pai em Angola, a filha de Eduardo dos Santos considera que a opinião prende-se à crença angolana de que o "feiticeiro que mata" faz questão de estar no enterro, daí que Ana Paula dos Santos (ex-mulher de Eduardo dos Santos) e João Lourenço (presidente de Angola) o queiram realizar em território Angolano. "Se fosse o vosso pai, vocês deixaram?", questina Tchizé.Com várias críticas ao presidente de Angola, Tchizé dos Santos censura especialmente a divulgação da morte do pai.