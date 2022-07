Homem em surto faz comissária de bordo refém em centro comercial de São Paulo

Agressor foi levado ao Hospital Municipal de Guarulhos para atendimento psiquiátrico.

Uma comissária de bordo brasileira residente na capital espanhola, Madrid, foi feita refém por um homem em surto psicótico na tarde deste sábado quando passeava com colegas no centro comercial Internacional Shopping, em Guarulhos, muito perto do aeroporto internacional da cidade brasileira de São Paulo. Antes de ser libertada por agentes da Polícia Militar, a comissária ficou por longo tempo dominada pelo homem num dos corredores do centro comercial com uma faca encostada ao pescoço.

Depois de muita negociação tensa e infrutífera, e vendo que o homem, que gritava o tempo todo para a polícia o matar, poderia cumprir a ameaça de matar a refém, agentes avançaram, desarmaram o agressor e libertaram a vítima. Além de um natural estado de comoção e nervosismo, a comissária de bordo teve um corte numa das mãos, sofrido ainda antes da chegada da polícia, quando lutou com o agressor tentando evitar que ele a dominasse.



De acordo com as informações avançadas pela comissária à polícia após ser libertada, ela e várias colegas hospedeiras e comissárias, todas estrangeiras, tinham ido passear ao centro comercial, bem ao lado do aeroporto, quando num dos corredores o homem as abordou já com a faca na mão. As amigas da brasileira conseguiram correr e fugir do agressor, mas ela foi agarrada e dominada e feita refém pelo homem, que não dizia coisa com coisa mas era bastante agressivo e ameaçava repetidamente matá-la se a polícia não o matasse.

Preso, o agressor foi levado ao Hospital Municipal de Guarulhos para atendimento psiquiátrico. Familiares contaram que o homem tem problemas psiquiátricos mas não conseguiram explicar porque razão ele teve um surto tão violento no centro comercial.