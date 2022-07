‘Uber Files’: Documentos secretos revelam o lado ‘negro’ usado pela empresa para chegar ao sucesso

Violência sobre condutores, pressão sobre governos e ‘fintas’ à polícia relatados em 124 mil documentos.

É uma das maiores plataformas digitais de emprego do mundo, avaliada em mais de 43 mil milhões de euros, e já faz parte do dia-a-dia de muitos em todo o Mundo. A Uber depressa se afirmou como a maior plataforma de transporte de passageiros do Mundo mas, agora, é revelado o ‘lado negro’ da empresa e as téticas eticamente questionáveis como chegou ao sucesso.

Uma divulgação de mais de 124 mil documentos, chamados os ‘Uber Files’, feita pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ), revela que, quando a empresa era liderada pelo co-fundador Travis Kalanick, a introdução em diferentes mercados e países era feita através da força, contornando legislação e regulamentos relativos aos serviços de táxi.

As informações reveladas mostram que a Uber tentou angariar apoio através da ‘sedução’ de governantes e pessoas em cargos de poder: primeiros-ministros, presidentes, bilionários, magnatas, oligarcas e donos de grandes grupos de media.

De acordo com o The Guardian, os documentos mostram mensagens de WhatsApp trocadas por Kalanick com o presidente francês Emmanuel Macron e revelam que o chefe de estado, quando era ministro de Economia, ajudou a empresa a fazer acordos e colocou os responsáveis da Uber em contacto com altos dirigentes franceses, facilitando acesso aos legisladores e decisores políticos.

Os ‘Uber Files’ mostram também que quando os governantes não ‘alinhavam’ com a empresa, eram ridicularizados. Por exemplo, o chanceler alemão Olaf Scholz, presidente da câmara de Hamburgo na altura (os documentos dizem respeito ao período entre 2013 e 2017), exigiu que a empresa pagasse salários mínimos, os diretores da Uber chamaram-no de "um verdadeiro comediante".

Os documentos, que também mostram pressões a Joe Biden e ‘lobbying’ noutros países, revelam também alegadas tentativas da empresa de contornar legislação em vigor, exploração de trabalhadores e até um esquema, com um ‘botão’ que escondia todos os ‘ficheiros secretos’ da empresa, para contornar investigações da polícia nos escritórios e sedes da Uber.