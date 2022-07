Bolsonaro diz que todos os dias reza de joelhos para que o Brasil nunca viva "as dores do socialismo"

Presidente brasileiro exortou os evangélicos a impedirem que a esquerda, protagonizada por Lula da Silva, vença as eleições de Outubro.

Cada vez mais angustiado com o avanço da esquerda na América do Sul e com a perspetiva de ser ele também derrotado nas presidenciais de Outubro, o presidente brasileiro e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, afirmou este sábado que reza todos os dias ao acordar para que o Brasil nunca viva o que chamou as dores do socialismo. Nas sondagens para as presidenciais no Brasil, o ex-presidente Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, de esquerda, lidera com larga vantagem sobre Bolsonaro.

"Peço a Deus todos os dias, quando levanto, dobro os joelhos e rezo um Pai Nosso, peço que o nosso povo não experimente as dores do socialismo.", declarou Bolsonaro, do Partido Liberal, falando a uma multidão de fiéis evangélicos durante mais uma das inúmeras Marchas Para Jesus a que comparece semanalmente por todo o país, desta feita em São Paulo.

Dissertando sobre as supostas agruras do socialismo e do comunismo, Bolsonaro exortou os evangélicos a impedirem que a esquerda, protagonizada por Lula da Silva, vença as eleições de Outubro, classificando a corrida para as presidenciais não como uma disputa pelo poder mas sim como uma luta do bem contra o mal, em que ele, claro, representa o bem. E lembrando que países vizinhos viveram recentes guinadas à esquerda, pediu que os seus seguidores não permitam que aconteça o mesmo ao Brasil.

"Olhem ao nosso redor, aqui na América do Sul. Vejam como os outros países estão vivendo, vejam como vivem os nossos irmãos da Venezuela, como estão indo outros países como a Argentina, Chile, Colômbia. Nós não queremos isso para o nosso Brasil", apelou Bolsonaro.