Presidente de Angola vai prestar homenagem a José Eduardo dos Santos

Cerimónia está marcada para esta segunda-feira, dia 11 de julho.

O Presidente de Angola, João Lourenço, vai prestar homenagem ao ex-Presidente, José Eduardo Santos, esta segunda-feira, dia 11 de julho.

A cerimónia ocorrerá a partir das 10h00, na Praça da República, em Luanda, e contará com a presença dos Órgãos de Soberania, Auxiliares do Titular do Poder Executivo, Procuradoria-Geral da República, Provedoria de Justiça, entre outras instituições do Estado.