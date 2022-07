11 detidos em megaoperação da PSP em quatro distritos para desmantelar rede de burlões

Cerca de 150 polícias vão efetuar " 44 mandados de busca e 18 mandados de detenção".

A PSP está esta segunda-feira a efetuar uma operação de combate a uma rede de burlões a idosos. Cerca de 150 polícias vão efetuar " 44 mandados de busca e 18 mandados de detenção" nas áreas de Lisboa, Porto, Aveiro e Portalegre.Segundo apurou oonze pessoas já foram detidas e foi apreendida uma arma de fogo, ouro, diversas viaturas, dinheiro e roupa furtada ainda com alarme.Os suspeitos por crimes de burlas qualificadas, roubos, furtos e recetação de material de providência ilícita atuam sobretudo "junto da população mais idosa onde, aproveitando-se das suas vulnerabilidades para conquistarem a sua confiança, sob o pretexto de falsos funcionários da Segurança Social, de centros de saúde e de falsos amigos", de acordo com um comunicado da PSP.A Polícia informa ainda que mais de 50 situações já estão a ser investigadas, "as vítimas em notórias dificuldades monetárias e conferem aos suspeitos um alegado enriquecimento ilegítimo que agora se pretende ver debelado".