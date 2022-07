Recém-nascido encontrado entre arbustos no Estoril

Criança foi transportada para o Hospital de Cascais.

Um bebé recém-nascido foi este domingo encontrado por populares junto a arbustos perto de um hotel no Estoril, em Cascais."Recebemos um alerta às 23h50 para a existência de um bebé num caixote do lixo junto ao Hotel Pestana, em Cascais. Quando a equipa se deslocou ao local não encontrou o bebé no caixote de lixo. Após encetadas buscas pelas imediações foi encontrado o recém-nascido nas traseiras do hotel com evidencias de ter nascido há pouco tempo", disse à Lusa Bruno Carvalho, segundo comandante dos Bombeiros Voluntários do Estoril.Segundo a CMTV, a criança tinha parte do cordão umbilical por cortar, o que indica que teria poucas horas de vida.De acordo com Bruno Carvalho, o bebé, do sexo masculino, "foi estabilizado no local por uma equipa de emergência pré-hospitalar dos bombeiros e transportado ao hospital de Cascais".No local estiveram a PSP e os Bombeiros de Cascais, que prestaram auxílio ao bebé.A Polícia Judiciária está a investigar o caso para identificar a mãe.