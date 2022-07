Mulher morre atropelada por camião na Avenida AEP no Porto

Na sequência do atropelamento ocorreu um segundo acidente, do qual resultou um ferido ligeiro.

Uma mulher de 56 anos morreu esta segunda-feira após ser atropelada por um camião na Avenida AEP, no Porto, artéria que permanece com duas faixas cortadas no sentido Porto/Matosinhos, informou fonte da PSP.

De acordo com a mesma fonte, este atropelamento que envolveu um veículo pesado foi registado às 07h45.

Na sequência do atropelamento ocorreu um segundo acidente, que envolveu um pesado e um veículo ligeiro de mercadorias, do qual resultou um ferido ligeiro.

À Lusa, e cerca das 08h50, fonte da PSP informou que "as duas faixas da esquerda da Avenida AEP [sentido Porto/Matosinhos] estão interrompidas, só funcionando a faixa da direita".

Contactado o Batalhão de Sapadores de Bombeiros do Porto, fonte desta corporação acrescentou que no local estiveram 14 elementos, auxiliados por quatro viaturas.