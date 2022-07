Homem detido após escalar muro de acesso à sede da Presidência do Governo açoriano

Suspeito, tem "vários antecedentes criminais associados à prática reincidente de crimes de furto e outros ilícitos criminais".

Um homem de 32 anos foi detido em flagrante delito em Ponta Delgada após escalar um muro de três metros de acesso ao Palácio de Sant' Ana, sede da Presidência do Governo dos Açores, revelou esta segunda-feira a PSP.

Em comunicado, o Comando Regional da PSP dos Açores informa que um polícia da Esquadra de Ponta Delgada esclarece que a detenção "por introdução em local vedado ao público" aconteceu depois de aquela polícia se ter apercebido, através do sistema de videovigilância, da entrada do suspeito nas instalações governamentais.

"O polícia com funções de segurança e controlo de acesso a estas instalações governamentais deteve o indivíduo, em flagrante delito, após este ter sido vislumbrado através do sistema de videovigilância, a escalar o muro, de uma altura de três metros", descreve a PSP.

O homem foi "intercetado no exato momento em que o suspeito entrou no jardim adjacente ao Palácio do Governo", acrescenta.

O suspeito, conhecido pela polícia, tem "vários antecedentes criminais associados à prática reincidente de crimes de furto e outros ilícitos criminais", tendo sido "julgado e cumprido 12 anos de prisão efetiva por este tipo de ilícito".

"O detido foi presente à autoridade judiciária em interrogatório não judicial, sendo proposto ao mesmo a suspensão do processo sumário, mediante a prestação de 60 horas de trabalho comunitário ou de efetuar o pagamento do montante de 200 euros, a serem entregues à Região Autónoma dos Açores", descreve a PSP.