"Temos 13 mil pessoas já em prontidão": António Costa sobre dispositivo montado para semana de altas temperaturas

O primeiro-ministro António Costa esteve esta segunda-feira em Viseu numa visita às unidades de emergência devido à situação de contingência em que Portugal continental se encontra devido ao risco de incêndio para os próximos dias.

Em declaração aos jornalistas, António Costa referiu que esteve com os sapadores florestais e que estes estiveram durante o inverno a preparar o terreno, assim como teve possibilidade de falar com a Guarda Nacional Republicana e com bombeiros voluntários.

"Temos 13 mil pessoas já em prontidão", afirmou o primeiro-ministro.António Costa frisou ainda que sentiu uma enorme consciência do que pode vir a acontecer nos próximos dias. "Todos juntos fazemos uma equipa. Todos somos agentes ativos na prevenção do incêndio florestal".O primeiro-ministro finalizou dizendo que os incêndios nascem "da mão do ser humano".Esta visita esteve integrada num programa em que o primeiro-ministro iria desloca-se também a outros concelhos para verificar no terreno os meios e recursos para o combate aos incêndios, numa semana que se prevê de altas temperaturas.