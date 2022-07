Urgência de Obstetrícia do Hospital de Braga encerra novamente na terça-feira

Administração refere que o encerramento deve-se à impossibilidade de se completarem as escalas de trabalho necessárias.

A Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Braga vai voltar a encerrar, entre as 08h00 de terça-feira e as 08h00 de quarta-feira, anunciou esta segunda-feira a administração.

Em comunicado, a administração refere que o encerramento se fica a dever à impossibilidade de se completarem as escalas de trabalho necessárias.

No espaço de três semanas, este será já o oitavo encerramento daquela Urgência, sempre por períodos de 24 horas.

A administração ressalva que envida diariamente "todos os esforços com a finalidade, sobretudo, de manter assegurada a prestação de cuidados de saúde de Acrescenta que se encontra a trabalhar de forma articulada com outros hospitais da região, de forma que a resposta aos utentes seja garantida pela rede de instituições do Serviço Nacional de Saúde.

Em caso de Urgência, solicita que os utentes contactem a Linha SNS 24 - 808 24 24 24 e se dirijam a um dos outros hospitais da região, nomeadamente aqueles que têm apoio da especialidade de Ginecologia e Obstetrícia, entre os quais Guimarães, Famalicão e Viana.

Em casos de maior complexidade, aconselha o Centro Hospitalar de São João, no Porto.