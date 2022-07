Vários distritos de Portugal Continental sob aviso vermelho nos próximos dias devido ao tempo quente

A partir desta terça-feira, dia 12 de julho, a situação irá agravar-se com a maior parte do território a atingir temperaturas máximas superiores a 40 graus Celsius.

Perante este cenário, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) vai emitir avisos vermelhos de tempo quente para alguns distritos. Este é o aviso mais elevado na escala.Os distritos de Vila Real, Braga, Viana do Castelo, Porto, Bragança, Guarda, Castelo Branco e Portalegre estão 'pintados' a vermelho até quarta-feira.São esperadas elevadas temperaturas do ar nos dias 13 e 14, em especial no Alentejo onde os termómetros poderão registar 46º Celsius assim como no vale do Tejo onde são esperados 45º C.As noites tropicais deverão igualmente manter-se até às noite de 14 para 15, com temperaturas mínimas acima dos 20 graus Celsius."O Perigo de Incêndio Rural apresentará as classes Máximo e Muito Elevado em quase todo o interior Norte e Centro e no interior do Algarve até ao final desta semana", alerta ainda o IPMA.Nos dias que se avizinham quentes é necessário ter alguns cuidados, nomeadamente: