Mark MacGann, o homem por trás da divulgação de documentos do 'Uber Files'

Ex-lobista considera que a empresa "vendeu uma mentira às pessoas".

Mark MacGann é o nome por trás do 'Uber Files' depois de ter tornado públicos cerca de 124 mil documentos secretos que revelam o lado ‘negro’ usado pela empresa para chegar ao sucesso.

Numa entrevista ao jornal The Guardian, o ex-lobista revelou que decidiu tornar tais documentos públicos por acreditar que a empresa desrespeitou conscientemente as leis em dezenas de países e enganou pessoas sobre os motoristas da empresa.

Apesar de já não fazer parte da empresa, o denunciante considera-se "parcialmente responsável" e culpado, o que originou a denúncia.

MacGann, que ocupou um cargo na Uber entre 2014 e 2016, considera que a empresa "vendeu uma mentira às pessoas".



O Consócio refere que Mark MacGann é um irlandês de 52 anos, tendo sido o lobista principal da Uber na Europa, Médio Oriente e África, entre 2014 e 2016, que estava também encarregado de gerir a "caótica expansão global" da Uber, o que o levou a violar as leis locais dos transportes em vários países, indica o ICIJ.

"Não há desculpas sobre a forma como a empresa jogou com a vida as pessoas", disse Mark MacGann citado no comunicado do ICIJ.

Em resposta a perguntas do Consórcio, uma porta-voz da Uber, Jill Hazelbaker, afirmou que Mark MacGann não está atualmente em posição de falar sobre a empresa.

"Mark apenas tinha elogios para a Uber quando deixou a empresa, há seis anos", apontou Hazelbaker, que precisou que o ex-funcionário avançou com um processo judicial contra a Uber procurando receber o pagamento de bónus pelos anos em que lá trabalhou.

"Esse processo terminou recentemente com o pagamento [a Mark MacGann] de 550.000 euros. É incrível que Mark apenas quis falar quando recebeu o cheque", referiu.

A empresa norte-americana Uber concebeu uma estratégia de expansão que recorreu a lóbi político junto de governos, mas também formas ilícitas para ludibriar autoridades, revela um trabalho do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, divulgado este domingo.

O que é a ‘Uber Files’?

Uma divulgação de mais de 124 mil documentos, chamados os ‘Uber Files’, feita pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ), revela que, quando a empresa era liderada pelo co-fundador Travis Kalanick, a introdução em diferentes mercados e países era feita através da força, contornando legislação e regulamentos relativos aos serviços de táxi.

As informações reveladas mostram que a Uber tentou angariar apoio através da ‘sedução’ de governantes e pessoas em cargos de poder: primeiros-ministros, presidentes, bilionários, magnatas, oligarcas e donos de grandes grupos de media.

De acordo com o The Guardian, os documentos mostram mensagens de WhatsApp trocadas por Kalanick com o presidente francês Emmanuel Macron e revelam que o chefe de estado, quando era ministro de Economia, ajudou a empresa a fazer acordos e colocou os responsáveis da Uber em contacto com altos dirigentes franceses, facilitando acesso aos legisladores e decisores políticos.

Os ‘Uber Files’ mostram também que quando os governantes não ‘alinhavam’ com a empresa, eram ridicularizados. Por exemplo, o chanceler alemão Olaf Scholz, presidente da câmara de Hamburgo na altura (os documentos dizem respeito ao período entre 2013 e 2017), exigiu que a empresa pagasse salários mínimos, os diretores da Uber chamaram-no de "um verdadeiro comediante".